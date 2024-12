Telefonata De Laurentiis-Carratelli, il giornalista scherza: "Non mi chiamare più alle 8 e mezza del mattino!"

Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro "Orgoglio Napoli" del giornalista Mimmo Carratelli. Il presidente ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma oltre a parlare di Napoli De Laurentiis si è anche congratulato lungamente con Mimmo Carratelli per la pubblicazione.

Alla fine del suo intervento, ridendo e scherzando Carratelli che ha da poco compiuto 90 anni lo ringrazia a modo suo con una delle sue pungenti incursioni: "Affettuosamente ti ringrazio per la sollecitudine con la quale mi hai comunicato che non potevi venire (alla presentazione del libro ndr), però presidente... io sono stato cronista al seguito Guerre Puniche (dice scherzando riferendosi alla sua età, ndr), non mi puoi chiamare alle 8 e mezza del mattino! Te l'ho già detto un'altra volta: noi della vecchia guardia andiamo a letto alle 3 di notte e ci svegliamo alle 11. Quindi aspetto una tua chiamata alle 11 del mattino". De Laurentiis ride e incassa il colpo: "Va bene, annoto!".