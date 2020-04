Cammaroto su Mertens: "Siamo alla resa dei conti, vuole restare in azzurro ma non ci scometterei e su Koulibaly..."

Ultime calcio Napoli - Scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine.com Emanuele Cammaroto:

"Attenzione al caso Mertens, siamo quasi alla resa dei conti. Si parla di rinnovo da mesi e poi non arriva. Al momento non si è accordato con altri club ma sta ascoltando le offerte, è disponibile a restare al Napoli ma a 33 anni non si può chiedere la luna e bisogna venirsi incontro. Non ci metterei la mano sul fuoco sulla permanenza in azzurro. Così come la situazione è in piena evoluzione sul fronte Koulibaly e ci saranno novità da qui a breve, con diverse piste che si fanno per la sostituzione ma il vero grande obiettivo del Napoli ancora è rimasto lontano dai rumors".