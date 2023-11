Ultime notizie calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto un estratto dall'editoriale per NapoliMagazine di Emanuele Cammaroto:

"Intanto emergono anche le prime idee di Mazzarri, che pare intenzionato a valorizzare Zanoli e pensa di concedergli minuti già a Bergamo, magari a sinistra per via del tour de force di Olivera e probabilmente nella ripresa anche in base a come andrà la gara".