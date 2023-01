"È cambiato il clima a Napoli!" Retroscena Sky - Spalletti, ecco perché ci crede: l'ha confessato a Coverciano

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport Italia, ha parlato nel corso di 'La Casa dello Sport Day' prima dell'inizio di questa giornata di Serie A a Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli oggi ha delle alternative fortissime, oggi guardi in panchina e ci saranno Raspadori e Simeone per citarne un paio. Per me Simeone è la migliore alternativa in panchina della Serie A. Ho incontrato Spalletti a Coverciano qualche settimana fa, abbiamo un po' chiacchierato: ho visto uno Spalletti molto più sereno e rassicurato, perché c'è un clima diverso intorno al Napoli.

Peraltro il Napoli ha abbassato il monte ingaggi, non dimentichiamolo: ha la metà del monte ingaggi delle squadre che gli stanno dietro!".