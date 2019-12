Calcio e Finanza - Napoli, quanto può valere la qualificazione agli ottavi: tutte le cifre

Il Napoli si gioca la stagione di Champions in 90′. I partenopei hanno l’occasione contro il Genk di tornare agli ottavi di finale e garantirsi un’altra fetta importante di ricavi. I ricavi per il Napoli dalla Champions League 2019/20 hanno superato i 45 milioni di euro. Ancora prima di scendere in campo, infatti, gli azzurri si erano garantiti 38 milioni di euro di ricavi garantiti: 7,5 milioni dalla prima parte del market pool (legata al piazzamento nel campionato scorso), 15,25 milioni come bonus partecipazione per la fase a gironi e ulteriori 15,5 milioni derivanti dal ranking decennale/storico. Il percorso della squadra di Ancelotti finora nelle prime cinque partite della fase a gironi ha portato 8,1 milioni di euro come bonus per i risultati: 2,7 milioni di euro per ciascuna delle due vittorie ottenute contro Liverpool e Salisburgo e 900mila euro per ciascuno dei tre pareggi contro Genk, Liverpool e Salisburgo. La cifra complessiva finora è quindi pari a 46,4 milioni di euro.

In caso di successo stasera contro il Genk, risultato che permetterebbe ai partenopei di tornare agli ottavi, il Napoli riceverebbe ulteriori 2,7 milioni di euro: la squadra di Ancelotti potrebbe qualificarsi tuttavia anche con un pareggio, che porterebbe 0,9 milioni nelle casse dei partenopei, o addirittura con una sconfitta (nel caso in cui il Salisburgo non batta il Liverpool), risultato che non aggiungerebbe ricavi per gli azzurri. La qualificazione agli ottavi può garantire un ulteriore bonus pari a 9,5 milioni di euro. Premio che porterebbe così gli incassi del Napoli a quota 58,6 milioni di euro circa (considerando un successo stasera, mentre sarebbe pari a 56,8 in caso di pareggio col Genk e 55,9 in caso di sconfitta, sempre ipotizzando la qualificazione agli ottavi), senza considerare la seconda parte del market pool, in questo caso non calcolata in quanto dipende dal numero di partite dei nerazzurri nell’intera Champions League rapportato al numero di gare disputate dalle altre squadre italiane. Numeri ai quali vanno aggiunti i ricavi dal botteghino, ai quali si potrà aggiungere una ulteriore gara in caso di qualificazione agli ottavi.