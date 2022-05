Calcio a 5, il Napoli Futsal riceve il Real San Giuseppe. Basile: “Ci proveremo fino alla fine per il secondo posto”. Fortino: “Ai playoff sarà dura contro chiunque”

Aria di derby. Sabato alle 18 al Centro Sportivo Cercola l’ultima sfida con un’altra campana per il Napoli Futsal per quel che riguarda la stagione regolare. Il 15 maggio alla Palestra Gozzano di Padova atto finale, poi la volata scudetto. Partenopei determinati a salutare alla grande il proprio pubblico: martedì il pari con tanto di beffa a Pescara, mentre il collettivo di Tarantino al PalaCoscioni si è imposto sull’Opificio Cmb. Il 28 dicembre, all’Er Arena con le telecamere di Sky, fu 3-3. Diretta su www.futsaltv.it, tutte le partite del ventinovesimo turno di A saranno in contemporanea come da regolamento. Giovanni Zannola (Ostia Lido), Massimo Tariciotti (Ciampino) gli arbitri, al crono Vincenzo Cannistrà (Catanzaro).

Il Napoli Futsal riceve il Real San Giuseppe

“Al PalaRigopiano abbiamo creato tantissimo – fa un passo indietro coach Piero Basile, - controllando il gioco. Siamo stati anche un po’ sfortunati, ma poco bravi a gestire il loro 5 vs 4. Ci stiamo lavorando, perché è quello che non ci ha permesso di ottenere la vittoria. Dal punto di vista della prestazione, però, devo fare i complimenti alla squadra soprattutto perché la bravura di Mammarella non ci ha fatto chiudere i conti nella seconda frazione. È vero, loro hanno Coco Wellington e segnano tanto con il portiere di movimento ma ciò non toglie che abbiamo commesso un errore sul 2-2. Conosciamo la qualità degli abruzzesi nell’attuare questa strategia, ne prendiamo atto e ci deve servire per comprendere dove sbagliamo e per migliorare. Chiaro che se avessimo vinto avremmo agganciato il secondo posto, al momento dobbiamo solo pensare ad alzare il nostro livello e disputare al meglio gli incontri che restano. Dopo Padova ci caleremo immediatamente nei playoff scudetto. Derby? Entrambe vorranno vincere, non sappiamo cosa succederà con il ricorso del Syn Bios della sfida di Nocera Inferiore e quindi i gialloblù ci proveranno fino alla fine, come noi per la seconda piazza”.

“Bisogna concludere in bellezza – dice Rodolfo Fortino, - abbiamo due gare per continuare a crescere in vista di una post season molto difficile. Due match che dovranno essere affrontati con la massima concentrazione e preparandoci già per ciò che verrà in seguito. La mia sfida tra bomber con Patias? Conteranno di più i tre punti. Bello essere capocannoniere per ora, ma avevo già detto che non è un mio obiettivo. Lo meriterebbe pure lui. I quarti di finale non saranno facili, per nessuno. Sarà dura contro qualsiasi avversario e se non ci si prepara psicologicamente ci si lascia sorprendere”. Eterno Robocop, 39 anni appena compiuti. “La passione infinita per questo sport mi ha fatto cambiare tanto, mi sono dovuto adattare. I preparatori Claudio De Michele e Mirko Esposito mi hanno aiutato a capire quanto fosse fondamentale curare ancor di più l’alimentazione ed il riposo. Il ringraziamento va a loro, ne sto traendo enormi benefici. La squadra, il mister ed il club mi fanno solo pensare al campo. L’avventura con l’U19 al fianco di Nicola Ferri? Spettacolare, stupendo osservare lo sviluppo degli azzurrini. Sono al secondo turno playoff e sono in una fase meravigliosa del percorso”.

