Bari, lavori allo stadio San Nicola: De Laurentiis chiede di giocare all'Arechi di Salerno

Notizie calcio. Il Bari di De Laurentiis si sta preparando per l'importante stagione del ritorno in Serie B. Anche lo stadio San Nicola è alle prese con un restyling profondo a partire dal manto eroboso, per finire ai maxi-schermi fino ai sediolini.

Bari lavori al San Nicola: ipotesi Arechi

I lavori al San Nicola di Bari sono già iniziati ma è corsa contro il tempo per terminarli. Così il presidente De Laurentiis, che ha stretto un ottimo rapporto con il patron Iervolino della Salernitana, ha indicato l'Arechi di Salerno come campo da gioco alternativo. La domanda è arrivata sul tavolo del Comune di Salerno e accolta dall'amministrazione campana: