Bari, idea Lovisa nuovo ds! Il possibile scenario per Polito - CN24

La famiglia De Laurentiis lavora sempre in maniera costante per cercare rinforzi sia nel Napoli che nel Bari. Aurelio De Laurentiis, con il suo Napoli, è alla ricerca di risultati positivi consecutivi dopo l'arrivo di Francesco Calzona sulla panchina, mentre Luigi De Laurentiis è alle prese con una stagione complicata a Bari, dopo il fallimento della promozione all'ultimo secondo dello scorso campionato.

Ciro Polito

Bari, idea Lovisa come DS

Passano i giorni e i due presidenti pensano anche all'organigramma societario della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il Bari potrebbe puntare, nel ruolo di Direttore Sportivo, su Matteo Lovisa, giovane di grandi prospettive, che tanto bene sta facendo nella Juve Stabia in testa alla classifica del campionato di Serie C, in questa stagione. Ciro Polito, attualmente Ds del Bari, da sempre in orbita Napoli, potrebbe far parte del nuovo organigramma, visto che è un uomo di fiducia della famiglia De Laurentiis e, nell'eventualità, essere inserito nel team mercato.

