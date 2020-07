Bari, dichiarazione d'amore di De Laurentiis: ora lo stadio nuovo

Ultime notizie calcio. Il Bari del presidente De Laurentiis ha perso la finale dei play-off di Serie C contro la Reggiana: si infrange, dunque, il sogno della Serie B per la squadra pugliese. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, però, accende i fari su un possibile accordo tra la società calcistica e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, un accordo che potrebbe far dimenticare la delusione della sconfitta.

SSC Bari, dichiarazione d'amore di De Laurentiis

Ci sono due buoni motivi per iniziare ad andare oltre la cocente delusione di Reggio Emilia. Il sindaco Antonio Decaro e il presidente Luigi De Laurentiis lanciano segnali che lasciano intendere come il progetto di riportare il Bari ai piani alti del calcio italiano, dopo la battuta d’arresta dell’altra sera, sia pronto a ripartire con forza. Da una parte Decaro assicura che «i lavori allo stadio San Nicola andranno avanti», nonostante i biancorossi siano attesi da un’altra stagione in serie C. Dall’altra De Laurentiis, che con una lettera aperta ha avvertito l’obbligo di ringraziare i tifosi per avere supportato il Bari e garantito che il percorso della sua società « continua con la stessa forza, la stessa carica e lo stesso entusiasmo del primo giorno». La sua è una dichiarazione di amore nei confronti di Bari e dei baresi.