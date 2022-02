Barcellona, buone notizie per Xavi: pronto Eric Garcia, sulla via del recupero anche Depay

Ultime notizie calcio Napoli - Il Barcellona affronterà il Napoli negli spareggi di Europa League in due gare, andata e ritorno, che sulla carta ci regaleranno uno spettacolo davvero di primo ordine. In tal senso per il tecnico Xavi, che sta lasciando il segno sulla compagine ereditata solo pochi mesi fa, arrivano buone notizie dall'infermeria.

Barcellona, le ultime su Garcia e Depay

E', infatti, pienamente recuperato il difensore Eric Garcia, che dunque sarà arruolabile, a meno di sorprese, per la gara contro il Napoli, mentre Depay ha fatto lavoro a parte ma potrebbe essere a disposizione per la sfida europea. Il problema ai muscoli anteriori della coscia è quasi superato.