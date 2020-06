Dalla Spagna - La UEFA vuole Barcellona-Napoli in campo neutro, i catalani spingono per il Camp Nou

Ultime notizie Napoli in Champions League. Secondo quanto riportato dai colleghi Spagnoli di AS, la UEFA avrebbe informato le otto squadre che hanno ancora in sospeso il match di ritorno di Champions League, come il Napoli e il Barcellona, l'intenzione di far disputare questi match in una sede unica neutrale a causa dell'emergenza coronavirus.

Anche il Real Madrid sarebbe stato informato dando la sua disponibilità all'iniziativa. Di tutt'altro parere sarebbe il Barcellona, che ha risposto alla UEFA con l'intenzione di disputare la gara di ritorno contro gli azzurri tra le mura amiche del Camp Nou.