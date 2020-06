Avellino - Malore nella notte per Capuano! Il tecnico è stato dimesso, contro la Ternana ci sarà

Ultime notizie calcio Campania. Nottata movimentata per l’allenatore dell’Avellino Eziolino Capuano. L’ex Modena e Sambenedettese, tra le altre, ieri sera di ritorno da Avellino verso la sua casa di Pescopagano ha accusato un malore. Capuano é stato immediatamente trasportato all’ospedale di Melfi, dove ulteriori accertamenti hanno evidenziato un’aritmia cardiaca. L’allenatore ha passato la notte nella struttura prima di essere dimesso in mattinata.

La squadra, intanto, questa mattina insieme alla società e al sindaco si è diretta in pellegrinaggio al santuario di Montevergine per ricevere la benedizione. Di quanto accaduto ieri sera ha parlato il presidente dei biancoverdi Angelo D’Agostino: “Capuano sta bene. L’ho sentito sia ieri sera che stamattina. Sarebbe voluto essere con noi. É molto carico per la partita di mercoledì, una gara importante che sarà vissuta in un contesto anomalo”.