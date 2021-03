Ascoli, bestemmia 12 volte: multato l'allenatore Sottil

Bestemmiare costa caro: il messaggio lanciato dal calcio italiano è chiaro e valido per tutti, dai calciatori agli allenatori. Così dopo i casi di squalifica per Cristante e Serse Cosmi in Serie A, arriva la sanzione anche per Andrea Sottil in Serie B.

La sentenza si riferisce a una partita dello scorso 14 febbraio, un San Valentino piuttosto agitato per l'allenatore dell'Ascoli, che stando al comunicato avrebbe "pronunciato ripetutamente, per circa dodici volte, espressioni blasfeme durante lo svolgimento della gara".