Arsenal-Napoli, la 'maledizione' Ramsey colpisce ancora: scomparso Can Bartu, il mondo dello sport in lutto

Arsenal-Napoli, ieri in gol Aaron Ramsey. Il centrocampista dei Gunners, oltre ad essere noto per le sue qualità tecniche, lo è anche per una presunta maledizione che lo vede coinvolto. Ad ogni suo gol, infatti, pare che un personaggio famoso scompaia. Questa volta a perdere la vita, il giorno dopo il suo gol, è Can Bartu, storico ex cestista turco, poi diventato calciatore, ha vestito anche le maglie di Lazio e Fiorentina.

Aaron Ramsey, già ufficialmente della Juventus dall'estate prossima: la leggenda narra che ogni suo gol porti un morto illustre e a Napoli, si sa, la scaramanzia la fa da padrone. Da Bin Ladin (il 1 maggio del 2011 Ramsey fece gol al Manchester United e il giorno dopo morì) a Steve Jobs (2 ottobre 2011 quando andò in rete contro il Tottenham e il giorno dopo morì), passando per i vari Gheddafi, Whitney Houston e Robin Williams.