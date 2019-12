"Ancelotti e il valore dell'uomo", il web sottolinea: fa esordire Gaetano prima dell'addio, la differenza con Sarri-Maggio

Notizie Calcio Napoli -La differenza fra la gestione degli uomini di Carlo Ancelotti e quella, in passato a Napoli, di Maurizio Sarri. Sta circolando con insistenza sul web infatti il confronto fra l'ultima gara di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra con l'ultima sfida del tecnico di Reggiolo, che ieri, nella sua ultima in azzurro, ha fatto esordire in Champions League il giovane talento del Napoli, Gianluca Gaetano. Il paragone con il tecnico attualmente alla Juve s'è fatto confrontando questo esordio con il mancato ingresso in campo di Christian Maggio nell'ultima con la maglia azzurra non fu schierato, nemmeno dieci minuti nel finale in quell'inutile Napoli-Crotone, da Maurizio Sarri.

Il valore dell'uomo: sapeva che sarebbe stata la sua ultima partita al Napoli e prima di andare via ha voluto concedere l'esordio in Champions a Gianluca Gaetano classe 2000. Grazie di tutto mister, mi aspettavo un epilogo diverso in questa avventura. Buona fortuna ? #Ancelotti pic.twitter.com/Co73AhAVnO — Antonio D'Alise (@Antoniodalise) December 11, 2019