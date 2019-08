Abbonamenti, Napoli terz'ultimo in serie A: doppiato da romane e anche dal Lecce

Notizie Calcio - L'Inter è in testa alla classifica degli abbonamenti già venduti in vista della prossima stagione. Il Napoli, invece, è tra le ultime in Serie A e risulta essere doppiato dal Lecce e dalle società romane. E' stato superato da Parma e Cagliari. Diego De Luca, di Radio Kiss Kiss Napoli tramite Twitter, fornisce il dettaglio:

Inter 40.000 Roma 18.000 Lazio 17.000 Lecce 17.000 Fiorentina 16.000 Udinese 13.000 Hellas Verona 10.000 Cagliari 10.000 Bologna 10.000 Parma 10.000 Napoli 9.000 Atalanta e Spal 7.000