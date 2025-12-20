A Napoli il murale scolastico più esteso al mondo: omaggio ai campioni del calcio e dello sport | FOTO

Ultime notizie Napoli - Si è tenuta ieri l'inaugurazione del murale scolastico più esteso al mondo nella palestra dell’istituto scolastico “Borelli”, via Borelli 2 a Napoli.

L’opera, gemellata con il murale del Guinness World Record realizzato dall’artista Alessandro Ciambrone sulle pareti perimetrali della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, è stata dedicata a “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”, ai Campioni dello Sport in Campania e ai Campioni del Calcio Napoli, in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della città.

Il progetto ha visto la partecipazione di centinaia di studenti di venti plessi scolastici coinvolti nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Campania, che saranno presenti all'evento indossando maglie di calcio e portando bandiere. L’evento è inserito nell’ambito del Napoli Fringe Festival.