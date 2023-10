Terribile notizia per Neymar, infortunio gravissimo in nazionale: l'annuncio

Notizie Calcio - Annuncio tremendo su Neymar, stella del calcio brasiliana ex Paris Saint-Germain da poco trasferitosi in Arabia Saudita con un contratto faraonico e ricco di lussi e vantaggi. La stella verdeoro, infatti, come annunciato dalla CBF, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante il match di ieri contro l’Uruguay di Mathías Olivera perso per 2-0. Una doccia gelata per la Seleçao che vive un momento di grande difficoltà nel gioco e nei risultati in attesa di Carlo Ancelotti a fine stagione. I tempi di recupero, come noto, sono di almeno sei mesi.