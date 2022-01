Senegal-Guinea Equatoriale, Koulibaly 'graziato' dal VAR: l'episodio [VIDEO]

Ultimissime Nazionali - Protagoniata al minuto 50', Kalidou Koulibaly, durante Senegal-Guinea Equatoriale. Episodio chiave del match dei quarti di finale, con il difensore senegalese del Napoli che sull'1-0 per il Senegal la tocca in area di mano. L'arbitro ha inizialmente concesso rigore per la Guinea. Ma dopo esser stato richiamato al VAR per una on field review, ha cambiato decisione. Momenti di tensione per Koulibaly, che ha rischiato di concedere il penalty dell'1-1 agli avversari. In realtà, il tocco di mano era davvero a distanza minima e con la mano molto vicina al corpo. Dopo pochi minuti però, beffa per il Senegal: arriva il pari della Guinea con Buyla al 57'.

Clicca su play per guardare il video: