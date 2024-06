Repubblica - Di Lorenzo s'è portato la crisi anche in Nazionale: Spalletti valuta la panchina contro la Croazia

Ultime notizie calcio - Giovanni Di Lorenzo verso la panchina nel terzoi mpegno dell'Italia, contro la Croazia. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Giudizio unanime e giocoforza impietoso: è stato lui il peggiore in campo per distacco, anche se non era così facile distinguersi tra i compagni in negativo, nel disastroso contesto della controprestazione della Nazionale contro la Spagna. Ma Giovanni Di Lorenzo è riuscito lo stesso a rimanere di almeno una spanna al di sotto del rendimento degli altri azzurri, uscendo con le ossa rotta e il morale sotto ai piedi dal duello contro Inaki Williams. Di Lorenzo non è al top della forma e non può essere nemmeno sereno, visto che è in rotta con il Napoli e attraverso il suo procuratore Mario Giuffredi ha fatto ufficialmente sapere di voler andare via, nonostante sia legato con la società di Aurelio De Laurentiis da altri 4 anni di contratto. Ma il difensore sembra irremovibile e finora non è bastata nemmeno la forte mediazione di Antonio Conte per farlo ritornare sui suoi passi. Il capitano del terzo scudetto si è sentito tradito dalla società e lasciato da solo a gestire i problemi di uno spogliatoio in subbuglio totale.

Con Napoli il rapporto di Di Lorenzo è compromesso e in città girano pure degli odiosi (oltre che infondati) rumors sui presunti problemi personali con cui sarebbe alle prese il capitano. Di certo c’è invece che dopo la storica vittoria dello scudetto il difensore si è perso e adesso si è portato dietro la sua crisi anche in Nazionale, tant’è che non può essere sicura la sua conferma contro la Croazia, nella sfida decisiva di lunedì sera a Lipsia. Spalletti, nonostante il rapporto personale di grande amicizia, ci sta già pensando su".