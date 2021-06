Notizie calcio. Momenti di terrore a Wembley nel corso di Inghilterra-Croazia, valida per la prima giornata di Euro 2020. Un tifoso inglese, secondo quanto riportato da AS, si sarebbe sporto eccessivamente da una delle barriere presenti nell'impianto londinese, perdendo l'equilibrio e finendo così al suolo. Il supporter si trova al momento ricoverato in ospedale e le sue condizioni sembrerebbero gravi.