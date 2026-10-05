Italia avanti contro la Turchia: c'è lo zampino di Di Lorenzo-Vergara

Ultimissime nazionale italiana - L'Italia sblocca subito la contesa e si porta in vantaggio nella sfida di Nations League contro la Turchia. Al minuto 26 del primo tempo, gli azzurri trovano la stoccata dell'1-0 grazie alla zampata risolutrice di Gianluca Scamacca all'interno dell'area di rigore avversaria.

Italia-Turchia 1-0 con Scamacca (e Di Lorenzo-Vergara)

Un gol di fondamentale importanza per la felicità del centravanti che ritrova la via della rete in Nazionale a distanza di quasi tre anni dall'ultima volta (l'ultimo sigillo risaliva infatti al 17 ottobre 2023).

A confezionare l'azione del vantaggio è stata l'ottima intesa mostrata sulla corsia di destra. La combinazione coordinata tra Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo ha infatti spiazzato la retroguardia turca con lo scambio che ha liberato al cross il terzino azzurro, il cui traversone è stato raccolto e concluso in rete dal bomber dell'Atalanta.