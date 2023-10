Notizie Calcio Napoli – La Polonia affronterà la Moldavia alle ore 20.45 per una gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Per la formazione di casa, Piotr Zielinski scenderà in campo dal primo minuto, con al braccio la fascia di capitano.

Polonia: Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior, Wszolek, Dziczek, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Milik, Swiderski