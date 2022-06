Convocati Inghilterra-Italia: il CT Mancini esclude Zerbin, c'è Politano. La formazione

Ultime notizie Nazionale italiana - Match contro l'Inghilterra stasera per l'Italia, con tante sorprese nelle scelte del CT, Roberto Mancini. Chi è fuori dai convocati? Brutte notizie, perché è stato escluso dopo l'esordio nella gara scorsa anche Alessio Zerbin.

Convocati Inghilterra-Italia: le scelte di Mancini

Nei convocati di Inghilterra-Italia, il ct ha deciso di lasciare in tribuna Zerbin e Cancellieri - quest'ultimo in grande ascesa anche per una maglia dal 1' fino a ieri - insieme a Caprari. Di fatto, in lista ci sono solo quattro attaccanti: Gnonto, Politano, Raspadori e Scamacca. Ma Pessina e Pellegrini sono per il ct soluzioni per il tridente. In difesa turno di riposto per Bastoni e Mancini: entrambi non saranno della partita, così come Spinazzola che - dopo aver giocato dall'inizio contro l'Ungheria - stasera lascerà spazio a Dimarco.

Ecco le ultime di formazione di TMW:

La certezza è la presenza di Scamacca al centro del tridente: a sinistra possibile l'impiego dal 1' - come contro la Germania - di Pellegrini, mentre a destra può agire Pessina in ballottaggio con Politano. Frattesi, Locatelli e Tonali i tre centrocampisti, mentre in difesa possibile l'esordio dal 1' di Gatti (in ballottaggio con Luiz Felipe) al fianco di Acerbi, con Di Lorenzo e Dimarco come terzini.