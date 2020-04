Wanda Nara è una agente di calcio di Mauro Icardi, Showgirl, presentatrice televisiva e modella argentina.

Wanda Nara è nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires in Argentina. E' un agente di calciomercato (di suo marito Mauro Icardi), showgirl, presentatrice televisiva e modella . E' sposata dal 2014 con l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi.

Wanda Nara età

Nata nel 1986, Wanda ha 33 anni.

Wanda Nara figli

Wanda ha 5 figli: tre con l'ex marito Maxi Lopez e due con Mauro Icardi. Quelli con Maxi Loprez sono: Valentino López, Benedicto López, e Constantino López. Mentre quelli con Mauro Icardi sono: Francesca Icardi Nara e Isabella Icardi.

Wanda Nara sorella

Wanda ha una sorella, Zaira Nara, modella e conduttrice televisiva.

Wanda Nara altezza

Wanda è alta 1.68 cm.

Wanda Nara peso

Wanda pesa 60 kg.

Maxi Lopez e Wanda Nara

Nara ha sposato il calciatore Maxi López nel maggio 2008. I due sono rimasti insieme fino al 6 novembre 2013; Wanda Nara e Maxi Lopez hanno divorziato dopo la clamorosa scoperta di tradimento. Lopez è stato tradito dalla moglie con il suo migliore amico Mauro Icardi. La stessa Wanda ha accusato di infedeltà Maxi che è però stato assolto, anche dall'accusa di molestie contro la loro governante domestica. Lopez e Nara si sono divorziati, con lui Wanda Nara incinta tre volte. Questi i figli: Valentino Gastón López Nara (nato il 25 gennaio 2009), Constantino López Nara (nato il 18 dicembre 2010) e Benedicto López Nara (nato il 20 febbraio 2012).

Wanda Nara e Icardi

Subito dopo il divorzio con Maxi Lopez, Wanda ha iniziato il suo rapporto con il calciatore Mauro Icardi. Qualche mese dopo, durante la partita di Serie A dell'aprile 2014 tra la Sampdoria di Lopez e l'Inter di Icardi, López si rifiutò in particolare di stringere la mano di Icardi. Wanda e Icardi si sono sposati il ??27 maggio 2014, con una piccola cerimonia a Buenos Aires, mentre le grande festa di nozze arrivò il 7 giugno 2014. Wanda Nara incinta, con Icardi due volte. Insieme hanno due figlie: Francesca (nata il 19 gennaio 2015) e Isabella (nata il 27 ottobre 2016).

Wanda Nara, cinema e calcio

Nara ha debuttato sul palco nella Tv Argentina nei programmi Vedette e in Humor en Custodia. Lasciò la parte dopo presunti abusi del comico e di sua moglie. Nel 2007 ha firmato un contratto come showgirl di Patinando por un Sueño, e nel 2009 ha partecipato a El Musical de tus Sueños. Nel 2011 Nara ha partecipato a Patinando, un concorso che ha poi lasciato per trasferirsi in Italia con il suo allora marito Maxi Lopez. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come showgirl in Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco. Dal 2019 è diventata co-conduttrice del talk show sportivo di Mediaset ospitato da Pierluigi Pardo e trasmesso su Italia 1 e Canale 5, che racconta delle vicende della Serie A.

Wanda Nara Brozovic Corona, dallo scandalo alla denuncia

Wanda Nara e Brozovic, è stato Fabrizio Corona a creare una presunta love story tra la moglie di Icardi e il suo compagno di squadra Brozovic. La showgirl e il centrocampista croato hanno deciso di denunciare Corona per diffamazione. Dal processo il giudice ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l'accusa. L'ex fotografo è stato rinviato a giudizio.

Wanda Nara Grande Fratello

Nel 2020 è diventata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello vip, dove ha vestito i panni dell’opinionista al fianco di Pupo e del conduttore Alfonso Signorini.

Wanda Nara prima

Wanda Nara prima - Poco prima del suo approdo in Italia, Wanda era un'altra persona. La showgirl argentina con il seno piatto, naso a patata e denti storti è dovuta ricorrere alla chirurgia prima del suo approdo in Italia. Wanda Nara oggi è un’altra persona.

Wanda Nara denti

Wanda Nara denti, spuntano le immagini shock riguardo il suo passato da ragazza, sembrava davvero irriconoscibile prima della chirurgia.