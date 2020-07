L'editoriale di Chiariello: "Gattuso ha ripreso in mano una baracca che sembrava allo sfracello, con un terzino può lottare per lo scudetto" [VIDEO]

Ultime notizie Napoli - Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21, nel corso di Campania Sport, la vittoria del Napoli a Genova con il suo consueto editoriale:

“Napoli secondo in classifica nel girone di ritorno dopo l’Atalanta, con 27 punti a pari punti con la Juventus. Questa la dice lunga sul cammino che sta facendo Gattuso, che non ha mai pareggiato, 9 vittorie e 3 sconfitte. Gattuso ha ripreso in mano una baracca che sembrava allo sfracello. Dopo aver visto la sconfitta della Juve e della Lazio che si è sciolta come neve al sole, il rimpianto per uno scudetto mancato è altissimo, ma il Napoli ha recuperato competitività e convinzione. Questa rosa con un terzino sinistro in più può lottare per lo scudetto. Con una campagna acquisti oculata il Napoli si iscrive per l’anno prossimo come grande protagonista per la lotta al titolo“