Insigne corona il sogno di un piccolo tifoso di sette anni: caricato in macchina, al Rosatti per foto e maglia con dedica! [VIDEO]

Lorenzo Insigne si sta riprendendo Napoli, o per meglio dire Dimaro Folgarida, o meglio ancora i tanti tifosi presenti in ritiro qui in Trentino. Perchè è il vero idolo dei tifosi, immagine diametralmente opposta al campione insofferente ai fischi del San Paolo di qualche mese fa.

Ieri mattina Insigne ha anche coronato il sogno di un bambino. Il piccolo Diego, sette anni di Rimini, ha provato ad avvicinarsi al suo beniamino che stava rilasciando un’intervista alla radio ufficiale. Missione praticamente impossibile per la ressa, ma Insigne lo ha notato e ha deciso di portarlo in auto all’hotel Rosatti, la casa del Napoli nella Val di Sole. Diego, un po’ emozionato, è stato poi raggiunto dai genitori e dalla sorellina Vittoria e ha potuto così conoscere il suo idolo. Maglia firmata, selfie e naturalmente la dedica. Con Insigne c’era anche il presidente De Laurentiis.

