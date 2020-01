Auriemma: "La stagione del Napoli è maledetta! Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe sempre lo stesso" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Attraverso il suo canale YouTube il giornalista di Tuttosport e Radio Marte Raffaele Auriemma ha parlato del risultato di Napoli-Inter:

“Vedere il Napoli perdere in questo modo contro un’Inter fortissima ma a cui abbiamo regalato tre gol fa male. Come con il Parma e con il Sassuolo, anche ieri una scivolata. Il Napoli ha dimostrato un minimo di organizzazione ma ieri Meret, uno dei migliori finora, si è fatto passare il pallone tra le mani nel secondo gol. Dopo aver dimezzato lo svantaggio è arrivato il terzo regalo, da parte di Manolas. Sono veramente indignato, non è possibile che questa squadra giochi con così poca personalità. Il Napoli ha il frastuono nella testa, non è concentrato. La stagione è maledetta ma il Napoli sta regalando punti su punti, ne dà più di quanti meriterebbe di perderne. Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Se fossi ADL andrei a trovare un avvicinamento con i giocatori, perché altrimenti andrà di male in peggio, la squadra è ormai demotivata”