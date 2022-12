Sky, Tavelli: "L'Argentina e Messi hanno una possibilità in più di vincere il Mondiale perché Maradona riposa"

Le parole di Fabio Tavelli di Sky Sport riguardo il Mondiale e la finale Argentina Francia che si giocherà nelle prossime ore, un riferimento anche a Diego Armando Maradona. Il giornalista Tavelli ha detto la sua riguardo a quelle dichiarazioni pesanti di Maradona che fece a Messi in un video messaggio in vista del Mondiale il Brasile del 2014, dove però l'Argentina perse: "Quelle parole non portarono fortuna e pesarono tantissimo su Messi. Ha sempre vissuto nell'ombra di Maradona e quelle dichiarazioni pesarono come un macigno. Se oggi Messi e l'Argentina hanno una possibilità in più è proprio perché Maradona riposa".