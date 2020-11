Striscione per Maradona a via Carbonara: "Un re non sarà mai dimenticato" [VIDEO]

Maradona omaggiato a via Carbonara, a Napoli. All'esterno di Palazzo Caracciolo, nel cuore di Napoli, è stato esposto uno striscione in onore di Diego Armando Maradona, scomparso ieri in Argentina. Lo striscione, sul quale sono raffigurate tre immagini di Maradona in maglia azzurra, recita: "Un re non sarà mai dimenticato. Grazie Diego". In allegato l'immagine di Calcio Napoli 24.

In allegato anche il video che mostra il pullman del Rijeka in partenza per lo stadio San Paolo passare proprio sotto lo striscione per Maradona.