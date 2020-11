Mourinho: "C'è stato Maradona e c'è stato Diego. Mi telefonava sempre dopo le sconfitte, era mio grande amico" [VIDEO]

Josè Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport prima del match di Europa League. Il portoghese ha dedicato il suo saluto speciale a Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "C'è stato Maradone e c'è stato Diego. Non c'è bisogno di parlare di Maradona perché tutto il mondo lo conosce e nessuno lo dimenticherà mai, però Diego era diverso" ha dichiarato Mourinho. "Chi gli è stato vicino, i suoi amici, coloro che hanno giocato con lui... sono stati dei privilegiati. Potremo ammirare le sue giocate per sempre, sono sempre lì a disposizione, però Diego ora non c'è più. Era un grande amico e aveva un grande, grande cuore. Mi mancherà tantissimo e mi mancheranno le sue telefonate. Mi telefonava sempre dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie, perché è nei momenti difficili che c'era sempre. Quando perdevo, mi diceva sempre: "Mou, non dimenticarti che sei il migliore". Mi manca".