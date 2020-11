Addio a Maradona: meravigliosa coreografia all'esterno della Curva B [VIDEO]

Napoli dice addio a Maradona. Tantissimi tifosi napoletani si sono riversati in strada ieri sera e oggi per dare l'addio al suo campione, tristemente scomparso il 25 novembre 2020. Diego Armando Maradona è stato il migliore giocatore di calcio di tutti i tempi e un simbolo di rivalsa per i popoli oppressi di tutto il mondo, e in particolar modo del popolo napoletano.

Coreografia per Maradona

Questa sera, a poche ore da Napoli-Rijeka - gara di Europa League - i tifosi del Napoli si sono dati appuntamento all'esterno della Curva B dello stadio San Paolo, che presto assumerà la denominazione ufficiale di Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I napoletani hanno realizzato una meravigliosa coreografia di luci che in questo video è ripresa dall'alto di un balcone.