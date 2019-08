Zoff: "Fiorentina-Napoli la miglior partita di questo turno, Meret e Donnarumma i portieri di punta di questa generazione"

Ultimissime calcio Napoli - Dino Zoff, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fiorentina-Napoli è stata una grandissima partita, forse la migliore di questo primo turno di Serie A. L'importante è vincere, alla lunga chi gioca bene vince. Miglior portiere di questa generazione? Se la giocano Meret e Donnarumma, sono loro i portieri di punta.

Zoff Napoli