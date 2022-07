Zeman: "Caso Palomino strano, fa riflettere. Non ho le prove, ma sono sicuro che ancora oggi..."

Napoli Calcio - Zdenek Zeman commenta la positività al doping di José Luis Paolino dell’Atalanta. L’attaccante boemo, che in passato aveva fatto alcuni riferimenti alla forma super degli atalantaini, si è pronunciato nel corso di un’intervista a Notizie.com: "Il caso di positività di Palomino è una vicenda strana, non lo so cosa pensare, mi spiace per il ragazzo e spero tanto sia un caso isolato. Lo spero per davvero, vediamo quello che si scopre andando avanti. Certo, trovare il nandrolone dopo un test a sorpresa fa un po’ pensare e riflettere, ma possono essere tante le cause. E’ strano, lo ripeto, ma si deve aspettare…mi auguro sia una casualità, anche se…”.

Sulla possibilità odierna di uso di doping: “Oggi? Non ho le prove, naturalmente, ma nel calcio e nello sport in generale, credo sempre anche oggi ci sia qualcuno che provi ad alterare o a seguire strade diverse dal lavoro vero e proprio, dallo sport puro. Se sapessi qualcosa e avessi la certezza, lo direi senza avere paura o timori di nessun genere“”.