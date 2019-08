Calcio mercato Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Daniele Vitiello, giornalista

“Il distacco dalla realtà di Icardi mi sorprende perché il calciatore ancora pensa di poter convincere Conte. Sappiamo tutti che non c’è modo di ricucire lo strappo, ci si augura di non finire in tribunale, ma staremo a vedere come andrà a finire perché Icardi non ha aperto a nessuna altra squadra e vuole restare all’Inter”.