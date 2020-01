Vigliotti a CN24: "Lobotka? E' più un Verratti che un Jorginho, arma in più che sacrificherà uno tra Zielinski e Fabian"

Ultime calcio Napoli - Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sul discorso in uscita dal Napoli, dipende tutto dalla volontà del club di fare il rinnovo a questi calciatori, Callejon e Mertens. Lobotka? E' più un Verratti che un Jorginho. Lo conosciamo da diverso tempo, un'arma in più per il nuovo disegno tattico di Gattuso che porterà al sacrificio di uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. Inter? Una gara così si prepara da sola, ma le notizie negative arrivano dall'infermeria e non si avrà Koulibaly. Non poteva essere uno stiramento".