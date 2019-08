Venerato: "Icardi rifiuta Napoli e Roma, aspetta la Juventus! Ancelotti progetta un Napoli col 4-2-fantasia, su Belotti..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva:

“Icardi è vicino all'Inter, nel senso che rifiuta tutto ciò che gli viene sottoposto, in primis Roma e Napoli. Aspetta la Juve, ma questa non si è ancora palesata, perché deve ancora sfoltire l'attacco.

Belotti è sempre girato per le campagne acquisti del Napoli, ma la valutazione che fa Cairo tiene il Napoli distante dal giocatore.

Paratici ha raggiunto un mese fa un accordo totale con Petrachi su Higuain, ma il giocatore non vuole andare alla Roma. Sabato sera mi era stato detto che Paratici aveva chiuso l'operazione con lo United per Mandzukic e Dybala in cambio di Lukaku e 10 milioni. Il croato aveva accettato, l'argentino no. Per la Juve non è facile liberarsi dei giocatori, perché lì stanno bene: è una società organizzata, paga ottimi stipendi e vince.

Il Napoli sta lavorando su più tavoli economici e tecnici. Se prende Lozano e James Rodriguez, Ancelotti progetta un Napoli col 4-2-fantasia. Se arrivasse invece un centravanti (Icardi più di Llorente), a quel punto Ancelotti farebbe un 4-2-3-1.

Le commissioni dei procuratori? Spetta alla Fifa regolamentarle. Finché non ci sarà un regolamento che consenta di bloccare determinati pagamenti o non andare oltre certe percentuali, c'è un mercato libero. Mi sembra assurdo che un procuratore arrivi a guadagnare anche 20-25 milioni in un trasferimento tra commissioni e percentuale sul nuovo contratto.

Vale più lo scudetto di Ranieri al Leicester che i 5 consecutivi di Allegri. Saranno alcuni dei tanti che ha vinto la Juventus, perché li ha vinti più lei che l'allenatore"