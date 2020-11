Ultime notizie calcio - Marco van Basten, ex attaccante del Milan ed allenatore, ha parlato di Lionel Messi con termini a dir poco inaspettati e sorprendenti:

“Non mi piacciono le sue prestazioni. Inutile girarci intorno, sta giocando male. Lui e Griezmann stanno giocando come pasticcieri. Non è contento della situazione a Barcellona. C’è quel casino con Griezmann… Non è la persona che conosciamo".