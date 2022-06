Napoli - Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha espresso alcune considerazioni sulla stagione di Serie A da poco conclusa a Tuttosport: "Se sono rimasto sorpreso dallo Scudetto vinto dal Milan? Avevo indicato Inter e Napoli come le squadre più solide. Dentro il Milan invece c’era poesia. Ha vinto la poesia e a me non è dispiaciuto perché questo aspetto non va disperso".