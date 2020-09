Ugolini: "La non convocazione di Llorente e Milik per Pescara-Napoli è un segnale di mercato importante"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tra Pescara e Sporting capiremo con quale modulo giocherà il Napoli nella prossima stagione. Anche Ancelotti provò il 4-2-3-1 ma aveva altri interpreti e non andò bene. Bisogna testarlo contro avversari che siano probanti, serve provarlo in partite vere come quelle con Pescara e Sporting. Llorente e Milik non sono stati convocati per stasera ed è un chiaro segnale di mercato. La situazione Milik dev'essere risolta il prima possibile, è un carico pendente che il Napoli deve chiarire".