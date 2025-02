Udinese, Thauvin a DAZN: "Napoli grande squadra, sapevamo di dover soffrire ma abbiamo fatto un'ottima gara"

Notizie Napoli calcio - Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Udinese 1-1:

"Abbiamo fatto insieme una grande partita. Abbiamo costruito tante occasioni per fare gol contro una grande squadra come il Napoli e siamo felici per il risultato. Dobbiamo continuare così. Lavoriamo forte sempre in allenamento. Sapevamo che contro il Napoli dovevamo soffrire e correre molto ed è quello che abbiamo fatto. Poi quando abbiamo avuto la palla siamo stati bravi a giocare con personalità e trovare la giusta soluzione. Ekkelenkamp ha fatto un gol molto bello, lo prova spesso in allenamento e sono molto felice per lui”.