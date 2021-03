Udinese, Carnevale: "Osimhen va aspettato, è il finalizzatore giusto per Napoli! Con il Milan diventa fondamentale, credo nella rimonta"

Napoli - Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, è stato intervistato da Repubblica in vista della sfida contro il Milan: "È stata una delle mie vittime preferite, al Milan ho segnato bei gol, mi esaltavo in queste partite. È un’annata particolare, il Napoli ne ha pagato le conseguenze, ma con il Milan può farcela. Mertens e Osimhen sono state due assenze fondamentali. Osimhen è una gazzella, lo ha dimostrato con il gol a Bologna, deve soltanto migliorare dal punto di vista tecnico, ma è un attaccante importante. È il finalizzatore che serve al Napoli. Bisogna avere pazienza, noi con gli stranieri all'Udinese sappiamo attenderli. Gattuso ha scelto Ospina in porta e va rispettato, Meret è ancora giovane. Il Napoli è da scudetto, credo nella rimonta alla Champions, ma con il Milan diventa fondamentale".