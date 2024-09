Trombetti: "Arrivano tre ottime notizie per il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale. Di seguito il comunicato stampa inoltrato dalla emittente: "In una settimana in cui non c’è il campionato, è difficile parlare. Tuttavia, se un po’ si riflette, gli argomenti ci sono. In questo momento, le tre notizie veramente interessanti sono:

a. L’accelerazione della società nel rinnovo del contratto di Kvara: un giocatore importante, con numeri da vero fuoriclasse e si trova in una linea d’ombra tra l’essere un eccellente giocatore e fare il salto di qualità che lo consacra tra le grandi stelle del calcio mondiale. Ovviamente, non è indifferente il clima di serenità in cui il ragazzo può lavorare.

b. La ritrovata serenità nei rapporti tra Conte e Folorunsho. Questo Napoli ha bisogno di giocatori forti che garantiscano tranquillità nelle sostituzioni e Folorunsho è un giocatore forte. Se il Napoli conta su 4 centrocampisti, giocare a 3 diventa complicato, in questa fase Folorunsho sarebbe il 5° e consegna ad Antonio Conte la serenità di poter avere un’organizzazione di gioco dove c’è un rincalzo, di qualità, in più. Questa ricucitura è una bella notizia e ci dice molto sul rapporto tra società e tesserati.

c. Raspadori criticato, bistrattato, considerato quasi un oggetto misterioso, parte da titolare questa sera, così come sembra essere leggendo tutti i quotidiani. Raspadori non è stato un giocatore fortunato fino ad oggi, con enormi difficoltà a trovare una collocazione stabile. Io l’ho sempre preferito a Simeone, nonostante sia dotato di grandi colpi e qualità. Tutto è bene ciò che serve a restituire al Napoli giocatori motivati e convinti.

Vedo un orizzonte favorevole in questo momento quando, azzardando le previsioni sull’esito di questo campionato, mi sono sbilanciato dicendo che assegnando all’Inter il primo posto, ho collocato la Juventus e il Napoli al secondo posto. In tutti i gruppi di lavoro, in tutte le comunità, il primo elemento costitutivo del successo è la serenità dell’ambiente ".