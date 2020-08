Tosto: "Gattuso ha vinto subito, questa carica sarà utile per il futuro: sostituire Ancelotti non semplice..."

Ultime calcio Napoli - Vittorio Tosto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Tosto

"Gattuso viene da sei mesi importanti al Napoli, è pronto a ripartire. Sostituire un grande allenatore come Ancelotti e vincere un trofeo è un qualcosa che fa guadagnare punti a Gattuso e scalare gerarchie. E' molto carico, sa che può fare ancora meglio. De Laurentiis ha trovato l'allenatore giusto per il suo pensiero imprenditoriale. Giuntoli riesce a trasmettere equilibrio tra le parti, il suo lavoro è fondamentale. Gattuso è allenatore moderno, aprirà un nuovo ciclo: le basi sono quelle che servono per diventare una società vincente".