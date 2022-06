Toronto, Bradley su Insigne: "Quando la palla arriva ai suoi piedi, il gioco prende vita! È eccitante"

L'allenatore e direttore sportivo di Toronto, Bob Bradley, ha detto che Insigne probabilmente inizierà ad allenarsi con la squadra il 1 luglio e la sua prima partita sarà probabilmente il 9 luglio, quando Toronto ospiterà San Jose.

Chiacchierando con il Toronto Sun dopo la conferenza stampa, Bradley ha rilasciato alcune dichiarazioni su Insigne.

"Quando la palla arriva ai suoi piedi, il gioco prende vita. È veloce, è dinamico, ha un grande occhio per i passaggi quando gira intorno alla porta. È un ottimo finalizzatore. È un giocatore che ha abilità e personalità e questo è eccitante per tutti. Troveremo un buon equilibrio, abbiamo lavorato duramente tutto l'anno per sviluppare idee calcistiche. E averlo al centro di tutto sarà così importante per il modo in cui continuiamo a crescere. È un ragazzo che fa squadra, Insigne è sceso negli spogliatoi dopo la vittoria per 2-1 di Toronto sull'Atlanta United sabato sera. È una grande personalità, si potrebbe dire così: non appena è entrato negli spogliatoi l'altro giorno, ha appena avuto un ottimo modo di approcciarsi con il gruppo"