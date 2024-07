TorinoGranata, Rossin a CN24: "Buongiorno? ADL accontenti Cairo: queste le cifre, ma la piazza non l'ha presa bene"

Elena Rossin, giornalista di TorinoGranata, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante lo Speciale Calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21:

“Ci sono contatti tra l’agente di Buongiorno e Manna, relativi all’ingaggio del giocatore. Al Torino le bocce suono cucite, ma il Napoli parla con Cairo. Resta da capire se il Torino è disposto ad accettare l’offerta del Napoli e se De Laurentiis accontenterà Cairo. Ci sono due presidenti e serve capire quanto vogliono fare e cosa no. Ricordate Maksimovic? Un tormentone pazzesco. Immagino che Conte faccia pressioni pazzesche per avere la certezza di avere Buongiorno in organico ma sappiamo bene che senza accordi questo non può accadere. La piazza granata non è contenta di perdere Buongiorno. Trovare un rimpiazzo è difficile, servirebbe un grande giocatore con capacità tecniche e morali. Un ragazzo di altissimo livello, educato e ha il granata nel sangue Buongiorno, cosa che non ha mai nascosto. Cifre? Visto come ha giocato male l’Italia, meglio che Buongiorno non abbia giocato. Le cifre sono quelle, Cairo avrebbe voluto 45 min, 35 più parte in bonus avvicina a 40 mld”.