Torino, Buongiorno: "Napoli? Forse deve riassestarsi un po', li abbiamo messi in difficoltà perché precisi e ordinati"

Alla presentazione dell'album delle figurine Panini per la stagione 2023-2024, era presente anche il difensore del Torino Alessandro Buongiorno che ai microfoni di TMW ha così parlato:

"I grandi numeri dell'ultimo mese della difesa del Torino? Tutta la squadra sta facendo un lavoro importante in allenamento e tutti quando giocano hanno l'obiettivo di recuperare palla, per difendere e poi ripartire. Pi√Ļ che di difesa si parla di fase difensiva. Abbiamo fatto molti clean sheet, speriamo di continuare cos√¨".

Dallo 0-4 del marzo scorso al 3-0 di ieri, come sono cambiate Torino e Napoli?

"In noi è cambiata la consapevolezza, la squadra si è data da fare e in ogni allenamento dà il massimo. Questo lo ritroviamo poi in partita. Il Napoli è una squadra che forse deve riassestarsi un po', ma grande merito a noi che li abbiamo messi in difficoltà perché siamo stati precisi e ordinati, questo ci ha portato a vincere".