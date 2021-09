Tiribocchi: "Udine e Genova trasferte difficili, ma il Napoli ne è uscito con 6 punti e 8 gol!"

Napoli calcio - Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calendario sembrava difficile per il Napoli con due trasferte come quelle di Udine e di Genova eppure gli azzurri sono usciti dal campo con sei punti ed otto gol fatti e zero subiti. Il gol di Zielinski mi è piaciuto perché ci ha messo potenza, mentre in quello di Fabian Ruiz c'è più tecnica. Lo scorso anno tutti aspettavano Osimhen perché era l'investimento più caro del Napoli e non era mai riuscito a dimostrare il suo valore. Sta dimostrando che sa far gol, ora vive l'entusiasmo. Il gol porta altri gol. Vedere giocare il Napoli partite come questa impressiona".