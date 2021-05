Tiribocchi: "Impensabile vedere Insigne lontano da Napoli, mi aspetto gli azzurri in lotta per lo Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti mi ha insegnato tanto, ero molto statico mentre lui mi insegnò come e quando muovermi. Mi ha insegnato a vivere di più la partita. Curava molto i rapporti umani, negli ultimi anni ha avuto situazioni difficili da gestire. E' impensabile vedere Lorenzo Insigne lontano da Napoli, se dovesse andar via credo che andrà all'estero perché è troppo legato a Napoli. Fabian Ruiz? Se dovesse andar via non sarebbe un danno così grande. Credo che vadano tenuti i due difensori centrali e gli attaccanti. Il Napoli può lottare per lo Scudetto, me lo aspettavo in lotta per il titolo già quest'anno. Lì davanti solo Milan ed Atalanta non hanno cambiato allenatore, partiranno tutte allineate lì davanti".