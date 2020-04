Thiago Silva, l'agente: "Parlerò con Leonardo: vuole giocare la Champions"

Ultime calcio - “A Rio e San Paolo la situazione è delicata, siamo tutti in quarantena dal 18 marzo ma non è obbligatoria. È invece obbligo indossare la mascherina per frequentare i luoghi affollati”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago Silva, Paulo Tonietto.

Intanto la Ligue 1 è stata congelata.

“Il PSG aveva comunque un grande vantaggio rispetto alle altre squadre. In Europa l’epidemia è molto critica, difficile. Se è stato deciso di interrompere, la decisione degli organi competenti ha tenuto conto dell’opinione degli scienziati. Giusto fermarsi”.

Che succederà con Thiago? Il contratto scade il 30 giugno...

“Thiago vuole giocare la Champions con il PSG (i contratti potrebbero essere prolungati con una deroga fino al termine della stagione, ndr), dovrò parlare con Leonardo con cui ho un ottimo rapporto. Vedremo. È una situazione nuova, ora dobbiamo pensare a superare questo momento”.

Thiago Silva